Dünya devi Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, yeni bir dönem başlıyor. Ödeme yöntemlerinde değişikliğe giden havayolu şirketi kolları sıvadı.
Emirates, Crypto.com ile müşterilerinin kripto para ticaret platformunun ödeme hizmetini kullanmasına olanak tanıyacak bir ön anlaşma imzaladı.
Emirates'in Başkan Yardımcısı ve Baş Ticaret Sorumlusu Adnan Kazım, yaptığı açıklamada, gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen ortaklığın, "dijital para birimlerini tercih eden, daha genç ve teknoloji meraklısı müşteri segmentlerine" ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
Son senelerde diğer havayolları da ödeme alternatifleri olarak kripto para birimlerini benimsedi. Körfez'de, Dubai borsasında işlem gören Air Arabia, Mayıs ayında uçuş rezervasyonları için BAE dirhemi destekli stablecoin AE Coin'i kabul edeceğini açıkladı.