Birleşik Krallık merkezli havacılık şirketi ISS Aerospace, modern savaş sahasının dinamiklerini değiştirecek yeni modüler lançer sistemi HAL10’u tanıttı.

Hızlı drone konuşlandırma konseptiyle geliştirilen bu yenilikçi sistem, kısa zaman dilimi içerisinde 10 insansız hava aracını art arda fırlatabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Kaset tipi bir mimariye sahip olan HAL10, her biri beşer hücreden oluşan iki sıralı yapısı sayesinde hava araçlarını fırlatma anına kadar güvenli bir şekilde muhafaza ediyor.

KOLAYCA HAREKET ETTİRİLEBİLİYOR

Toplam 555 kilogram ağırlığındaki sistem, çok yönlü entegrasyon kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Sabit tesislerin yanı sıra ileri harekât üslerine ve mobil platformlara kolayca monte edilebilen HAL10, operasyonel ihtiyaçlara göre esnek konuşlandırma seçenekleri sunuyor. Zorlu çevre koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanan lançer, -32 ile +45 derece arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında sorunsuz görev yapabiliyor.

SADECE FIRLATMIYOR

HAL10, yalnızca bir fırlatma sistemi olmanın ötesinde, savunma ve taarruz yeteneklerini birleştiren çok rollü bir platform olarak konumlandırılıyor. Düşman hava tehditlerini tespit ve imha edebilen sistem; hassas taarruz, aldatma/decoy konuşlandırma ve elektronik baskılama gibi kritik görevlerde etkin rol oynayabiliyor.

Lançerle entegre çalışan ISSOS WASP adlı roket motorlu drone platformu, 45 kilometre menzili ve 1 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle operasyonel derinlik sağlıyor.