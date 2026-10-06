Suudi Arabistan'ın gökyüzündeki yeni temsilcisi Riyadh Air, standart kalıpların dışına çıkan sıra dışı bir adımla havacılık dünyasının gündemine oturdu. Şirket, renk paletiyle ezber bozan ilk göz ağrısı mavi-mor renkli Boeing 787-9 Dreamliner model dev yolcu uçağını resmen tanıttı.

ŞİRKETİN GÖKYÜZÜNDEKİ İMZA UÇAĞI OLACAK

ABD’nin South Carolina eyaletinde yer alan dev Boeing Charleston tesislerinde titizlikle boyanan uçak, “Indigo” ismi verilen özel bir dış kaplamaya sahip. Riyadh Air tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bu göz alıcı tasarım; bahar aylarında çöllerde açan nadide çiçeklerden ve köklü Arap kaligrafisinin estetik hatlarından esinlenilerek hayata geçirildi. Klasik beyaz ağırlıklı gövde tasarımlarına alternatif olarak geliştirilen bu mavi-mor konsept, şirketin gökyüzündeki imza görünümlerinden biri olacak.

HER 10 UÇAKTAN BİRİ BU RENKLERDE UÇACAK

Suudi taşıyıcı, marka kimliğini güçlendirmek ve filosuna sıra dışı bir görsel zenginlik kazandırmak adına radikal bir karara da imza attı. Yapılan açıklamada, gelecekte filoya dahil edilecek her 10 uçaktan birinin bu özel "Indigo" konseptiyle boyanarak seferlere çıkacağı belirtildi. Kısa süre içerisinde tesislere veda edip teslimatının yapılması beklenen dev uçak, pistlere inmek için gün sayıyor.