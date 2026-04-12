Tunus’ta tatil yapan İngiliz bir kadın, yamaç paraşütü deneyimi sırasında operatör tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

TEMAS DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda sahil üzerinde yamaç paraşütüyle iniş yapan bir turist görülüyor. Görüntülerde paraşütün alçalarak sahile yaklaşması ve iniş anında operatör ile turist arasındaki temas dikkat çekiyor.

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre kadın turist, uçuş sırasında operatörün kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürdü. Olayın ardından şikayette bulunduğu belirtilirken, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEME GELDİ

Olay sonrası Tunus’taki turistik bölgelerde sunulan yamaç paraşütü gibi aktivitelerde güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür hizmetlerin yalnızca lisanslı ve denetimli işletmeler tarafından sunulmasının önemine dikkat çekiyor.

Yetkililer tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.