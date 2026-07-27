Paylaşılan verilere göre, 23 Temmuz'da dünya genelinde toplam 153 bin 359 ticari uçuş gerçekleşti. Böylece küresel sivil havacılıkta bugüne kadar kaydedilen en yoğun günlük uçuş trafiği rekoru kırılmış oldu.

YAZ SEZONU REKORU BERABERİNDE GETİRDİ

Uzmanlar, rekorun kırılmasında yaz tatili döneminde artan yolcu talebi, uluslararası seyahatlerin eski seviyelerine dönmesi ve havayolu şirketlerinin kapasite artırmasının etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki yoğun hava trafiği günlük uçuş sayısını tarihi seviyeye taşıdı.

Flightradar24 verilerine göre, aynı gün gökyüzünde binlerce uçak eş zamanlı olarak takip edilirken, birçok uluslararası havalimanında da yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEMİN GÖSTERGESİ

Sektör temsilcileri, ulaşılan rakamın küresel havacılığın pandemi sonrası toparlanma sürecini büyük ölçüde tamamladığını gösterdiğini ifade ediyor. Artan seyahat talebi ve yeni uçuş rotalarının devreye alınmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde günlük uçuş sayılarının benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor.