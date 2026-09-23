ABD ordusunun en sıra dışı uçaklarından biri olan Boeing E-6 Mercury, olası bir nükleer saldırı sonrasında bile iletişim ve komuta zincirinin devam etmesini sağlamak için kullanılıyor.

Uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise denizaltılara çok düşük frekanslarda mesaj gönderebilmesini sağlayan, kilometrelerce uzunluktaki anten sistemi.

E-6 Mercury, öncelikle ABD'nin balistik füze denizaltılarıyla iletişim kurmak üzere tasarlandı. Bu özelliği sayesinde denizaltılarla iletişimin karadaki merkezlere bağlı kalmadan sürdürülmesine imkan sağlıyor.

Kilometrelerce uzanan antenle denizaltılara mesaj gönderiyor

Uçağın görev sisteminin merkezinde, çok düşük frekanslarda (VLF) iletişim sağlayan uzun bir anten bulunuyor. Bu sistem, özellikle okyanuslarda görev yapan balistik füze denizaltılarına mesaj iletilmesinde kullanılıyor.

Böylece ABD'nin nükleer komuta yapısının önemli bir bölümü, karadaki iletişim merkezlerinin devre dışı kalması ihtimaline karşı havadan desteklenebiliyor.

"Looking Glass" görevi de E-6'ya geçti

E-6 Mercury'nin görevi zaman içinde yalnızca denizaltılarla iletişim kurmakla sınırlı kalmadı. Uçak, "Looking Glass" olarak bilinen hava komuta görevini de üstlendi.

Bu görev kapsamında E-6, karadaki nükleer komuta merkezlerinin kullanılamaması durumunda havadaki komuta ekiplerinin ABD'nin nükleer kuvvetleriyle iletişim kurmasına ve gerekli emirleri iletmesine yönelik bir yedek komuta merkezi olarak görev yapıyor.

Bu nedenle E-6 Mercury, yalnızca bir iletişim uçağı değil, ABD'nin nükleer komuta ve kontrol mimarisinin havadaki unsurlarından biri olarak kullanılıyor.

Yaşlanan uçaklar nedeniyle yeni dönem

Öte yandan E-6 Mercury filosu önemli bir sorunla karşı karşıya. Uçaklar, Boeing 707'nin askeri amaçlarla geliştirilmiş türevlerine dayanıyor ve uzun yıllardır hizmet veriyor.

On yıllar boyunca kullanılan bu uçakların bakım ve işletme ihtiyaçlarının giderek daha zor hale gelmesi, ABD Donanması'nı yeni bir çözüm arayışına yöneltti.

Bu kapsamda TACAMO görevi için C-130J Super Hercules temelinde yeni bir uçak geliştiriliyor. Yeni platformun, E-6 Mercury'nin özellikle denizaltılarla iletişim görevindeki yeteneklerinin yerini alması hedefleniyor.

Böylece ABD, Soğuk Savaş döneminden kalan E-6 filosunun yaşlanmasıyla birlikte nükleer iletişim altyapısının önemli bir bölümünü daha yeni bir platforma taşımaya hazırlanıyor.