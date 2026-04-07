Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi ve SAWES Energy Technology iş birliğiyle yürütülen projede, "S2000" adı verilen havadan rüzgar enerjisi sistemi (SAWES) Ocak ayında Sichuan eyaletinde test edildi. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikte süzülen sistem, elektrik ileten özel bir kabloyla yere sabitlenerek ilk kez şebekeye enerji aktarmayı başardı. Test süresince 385 kilovatsaat elektrik üreten türbin, megavat sınıfında bu irtifada çalışan ilk sistem olarak kayıtlara geçti.

GELENEKSEL TÜRBİNLERE GÖRE YÜZDE 90 DAHA AZ MALZEME

Geleneksel rüzgar türbinlerinin aksine dev beton temellere ve çelik kulelere ihtiyaç duymayan S2000, çevresel etkileri minimize eden bir yapı sunuyor. Projenin akademik yürütücülerinden Doç. Dr. Jianxiao Wang, sistemin geleneksel santrallere göre yüzde 90 daha az malzeme kullanılarak inşa edildiğini bildirdi. Wang, yer seviyesinde neredeyse tamamen sessiz çalışan ve ufuk çizgisinde görsel engel oluşturmayan bu teknolojinin, toprak ekosistemini bozmadığını ve kuş ölümlerini azalttığını belirtti.

YAPAY ZEKA İLE İDEAL RÜZGAR HIZI OTOMATİK BULUNUYOR

Geliştirilen sistem, atmosferik modelleme ve yapay zeka algoritmalarını kullanarak en güçlü rüzgar hızlarını yakalamak için irtifasını otomatik olarak ayarlıyor. 60 metre uzunluğa ve 40 metre yüksekliğe sahip olan S2000, bünyesinde toplam 3 megavat kapasiteli 12 küçük türbin barındırıyor. Hafif tutulması için gelişmiş kompozit kumaşlardan üretilen aerostat, yüksek rakımdaki daha istikrarlı rüzgar akımlarından faydalanarak enerji üretim verimliliğini artırdı.

UZAK BÖLGELER İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMÜ

SAWES sözcüsü Wang Lei, sistemin taşınabilir yapısı sayesinde özellikle afet bölgelerinde ve şebeke dışı uzak yerleşimlerde acil durum enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini ifade etti. Arazi kısıtı olan Guangdong eyaletindeki koruma altındaki adalarda kurulumun planlandığı kaydedildi. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 51 patent başvurusu yapıldığını ve projenin nihai hedefinin fosil yakıtların yerini alarak ana şebekeye temiz enerji sağlamak olduğunu duyurdu.

ÇOK FONKSİYONLU HAVA İSTASYONUNA DÖNÜŞECEK

Projenin gelecek aşamalarında, enerji üretiminin yanı sıra "AeroMatrix" adı verilen çok fonksiyonlu bir yapıya geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda uçan türbinlerin; kablosuz iletişim baz istasyonu, insansız hava araçları için şarj noktası ve yerel veri işleme merkezi (GPU hesaplama) olarak da hizmet vermesi hedefleniyor. Mühendislik ekibi, yılın ilerleyen aylarında daha yüksek rakımlarda ve daha uzun süreli istikrar testlerine başlamak üzere yeni nesil prototip hazırlıklarını sürdürüyor.