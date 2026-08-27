Dört veya daha fazla pervaneye sahip klasik dronlardan farklı olarak küçük bir helikopteri andıran araç, özellikle uzun süre havada kalmayı gerektiren arama kurtarma, deniz güvenliği, afet müdahalesi ve askeri destek görevleri için geliştirildi.

BENZİNLE 150 DAKİKADAN FAZLA UÇUYOR

Dronların uzun süreli görevlerde karşılaştığı en büyük sorunlardan biri batarya kapasitesi. Iveda ise GX10-F100'de elektrik motoru yerine benzinli bir sistem kullanarak uçuş süresini uzattı. Şirket, aracın 150 dakikadan fazla havada kalabildiğini ve bunun birçok elektrikli drone göre beş kata kadar daha uzun olduğunu belirtiyor.

GX10-F100, yaklaşık 5,4 kilogram yük taşırken 150 dakikadan fazla uçabiliyor. Taşıyabileceği azami yük ise yaklaşık 8,6 kilogram. Aracın ulaşabildiği en yüksek hız da saatte yaklaşık 109 kilometre olarak açıklanıyor.

Uzun uçuş süresi sayesinde sistemin açık denizde gemileri takip etmesi, kayıp kişileri araması, acil yardım malzemeleri taşıması ve uzak bölgelerdeki elektrik hatları ile boru hatlarını kontrol etmesi planlanıyor. Askeri alanda ise keşif, malzeme ulaştırma ve haberleşme desteği gibi görevler öne çıkıyor.

YAPAY ZEKA İLE HEDEFLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

IvedaAir yalnızca uzun süre uçmak için tasarlanmadı. Araç, şirketin yapay zeka sistemiyle birlikte çalışarak kamerasından gelen görüntülerde nesneleri ve olağan dışı durumları tespit edip takip edebiliyor. Önceden belirlenen noktalar arasında otonom uçuş gerçekleştirebiliyor ve belirli bir noktada sabit şekilde havada kalabiliyor.

Toplanan görüntüler 4G, 5G ve LTE bağlantıları üzerinden aktarılabiliyor. Video ve haberleşme verileri için şifreli iletişim seçenekleri de bulunuyor. Böylece özellikle afetler, yangınlar ve güvenlik operasyonlarında uzun süreli havadan gözlem yapılması hedefleniyor.

Şirketin daha uzun vadeli planı ise dikkat çekici. Iveda, teknolojinin ileride hizmet dışına çıkarılmış gerçek helikopterlerin insansız ve otonom hava araçlarına dönüştürülmesinde de kullanılabileceğini belirtiyor. Böylece eski helikopterlerin tamamen kullanımdan çıkarılması yerine farklı görevlerde yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.