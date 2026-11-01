İlk değerlendirmelerde cismin atmosfere giren bir uzay enkazı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak gökyüzünde görülen nesnenin tam olarak ne olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

GÖKYÜZÜNDE ALEVLİ BİR İZ BIRAKTI

İlginç olay, Amazonas eyaletinin Maués kentinde meydana geldi. Ponta da Maresia Plajı çevresindeki vatandaşlar, gökyüzünde ilerleyen parlak cismi cep telefonlarıyla kaydetti. Aynı görüntü kentin Ramalho Júnior mahallesinden de görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, cismin arkasında uzun ve parlak bir iz bırakarak ufuk çizgisine doğru ilerlediği görüldü. Işığın uzun süre görünür kalması ve cismin hareket hızı, bunun sıradan bir meteor olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı.

UZMANLAR UZAY ÇÖPÜNDEN ŞÜPHELENİYOR

Amazonas Eyalet Üniversitesi'nden astrofizikçi Nélio Sasaki, görüntülerdeki cismin bir meteor olmasından çok, Dünya atmosferine yeniden giren uzay enkazına benzediğini belirtti.

Sasaki'ye göre cismin gökyüzündeki hareketi, meteorların beklenen hızından daha yavaştı. Bu nedenle eski bir uyduya veya uzay aracına ait parçaların atmosfere girerken ısınarak parlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Uzman, bu tür parçaların büyük bölümünün atmosfere giriş sırasında parçalanarak yok olduğunu, bazılarının ise denizlere düşebildiğini ifade etti.

Bölgede herhangi bir parçanın yere düştüğüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Cismin hangi uzay aracına ait olduğu da henüz kesin olarak belirlenemedi.