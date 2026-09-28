Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde 26 Eylül günü meydana gelen talihsiz olayda yürekleri yakan bir gelişme yaşandı. EVLERİNİN 100 METRE YAKININDA DÜŞTÜ Sabah saatlerinde evlerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki açık alanda bulunan Nurhayat Yüzen (11) ile kız kardeşi F.Y.'ye aniden bastıran olumsuz hava koşulları sırasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle ağır yaralanan iki kardeşi gören çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 11 YAŞINDAKİ NURHAYAT YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hastanedeki tedavisi süren kardeşlerden 11 yaşındaki Nurhayat Yüzen, bu sabah doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Nurhayat’ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hastanede tedavisine devam edilen F.Y.'nin ise durumunun takip edildiği öğrenildi.

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