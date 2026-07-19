Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3'üncü Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Antalya'dan etkinlik için Çorum'a gelen 48 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt Bayram Kurt, şenlikler kapsamında 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandı.
Kurt, kalkıştan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Bayram Kurt'un cenazesi kara yoluyla Antalya'ya gönderildi.
Kurt, burada kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Öte yandan Kurt'un düşme anı da bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.