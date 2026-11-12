Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte şehir genelinde daha sık görülmeye başlayan arı kümeleri, arıcıları harekete geçirdi. Bazı noktalarda araçların üzerinde toplanan arılar, kısa sürede büyük kümeler oluştururken uzmanlar bu sıra dışı görüntülerin arıların doğal çoğalma süreciyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

ARAÇLARIN ÜZERİNDE TOPLANIYORLAR

Auckland'da arı sürülerinin görülme sıklığındaki artış, kentteki arıcıların yoğun bir dönem geçirmesine neden oldu. Yeni bir yuva arayan arılar, zaman zaman ağaç dallarına, çitlere, binalara ve park halindeki araçlara konuyor.

Bir araya gelen binlerce arı, dışarıdan bakıldığında tek bir büyük kütle gibi görünebiliyor. Bu durum özellikle şehir merkezinde ve yerleşim alanlarında yaşayanların dikkatini çekiyor.

Arıcılar, bu kümelerin genellikle kolonilerin bölünmesi sırasında ortaya çıktığını belirtiyor. Eski kovandan ayrılan kraliçe arı ve beraberindeki işçi arılar, yeni bir yuva bulunana kadar uygun gördükleri bir noktada bekliyor.

ARI SÜRÜLERİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlara göre sıcaklıkların yükselmesi ve çiçeklerin çoğalması, arı kolonilerinin büyümesini hızlandırıyor. Kovandaki arı sayısının artmasıyla koloninin bir bölümü yeni yaşam alanı bulmak üzere yola çıkıyor.

Bu yolculuk sırasında arılar, keşifçi arıların uygun bir yuva bulmasını beklerken araçların veya ağaçların üzerinde geçici olarak kümelenebiliyor. Yeni yuva belirlendiğinde ise sürü bulunduğu yerden ayrılıyor.

Arıcılar, bu tür sürülerle karşılaşan vatandaşların arılara müdahale etmemesini ve onları dağıtmaya çalışmamasını öneriyor. Arıların güvenli biçimde toplanarak uygun kovanlara taşınması için deneyimli arıcılardan yardım alınması gerektiği belirtiliyor.