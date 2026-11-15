Her yıl sonbahar ve kış aylarında Roma'ya gelen sığırcık kuşları, bu yıl da kentin çeşitli noktalarında büyük sürüler oluşturdu. Geceyi geçirmek için ağaçlık alanlarda toplanan kuşların yoğunluğu nedeniyle özellikle bazı cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları artırıldı.

OTOMOBİLLER VE KALDIRIMLAR KUŞ DIŞKISIYLA KAPLANDI

Roma'da mevsimsel göç sırasında bir araya gelen sığırcık kuşları, gün batımına yakın saatlerde gökyüzünde büyük sürüler halinde hareket ediyor. Binlerce kuşun eş zamanlı uçuşu ilginç görüntüler oluştururken geceyi geçirmek için belirli bölgelerdeki ağaçlara konmaları çevrede kirliliğe yol açıyor.

Özellikle ağaçların altına park edilen otomobillerin üzeri kuş dışkısıyla kaplanırken kaldırımlarda da benzer manzaralar ortaya çıkıyor. Bazı vatandaşlar üzerlerine kuş dışkısı düşmesini önlemek amacıyla şemsiye kullanırken araç sahipleri de otomobillerini daha kapalı alanlara park etmeyi tercih ediyor.

Kent sakinleri, kuşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde temizlik ihtiyacının arttığını belirtiyor. Özellikle kaldırımlarda biriken dışkının yağışlı havalarda kayganlığa neden olabilmesi, yayalar açısından da sorun oluşturuyor.

KUŞLARA ZARAR VERMEDEN ÇÖZÜM ARANIYOR

Kuşların yoğun olarak toplandığı Viale Jonio ve Prati Fiscali çevresinde yaşanan durum üzerine yerel yönetim çeşitli önlemler almaya başladı. Kuşların doğal göç hareketlerini engellemeden yerleşim alanlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla farklı yöntemler uygulanıyor.

Bu kapsamda belirli noktalarda ışık ve ses sistemlerinden yararlanılarak kuşların daha uygun alanlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Kuşların tehlike anında çıkardığı seslerin hoparlörlerden yayımlanması da kullanılan yöntemler arasında bulunuyor.

Roma Belediyesi'ne bağlı temizlik şirketi AMA ise kuşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl tekrarlanan bu doğa olayının kent yaşamı üzerindeki etkilerini azaltmak için hem çevre temizliğine hem de kuşların korunmasına yönelik uygulamalara ağırlık veriliyor.