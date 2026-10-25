ABD'nin Cleveland kentinde 1986 yılında hayır kurumu organizasyonu kapsamında gökyüzüne bırakılan 1,5 milyon helyum balonu, tarihin en ölümcül kitlesel etkinlik kazalarından birine dönüştü. "Balloonfest '86" adıyla düzenlenen rekor denemesinde salınan devasa balon kütlesinin fırtına nedeniyle yeryüzüne inmesi, kenti işlevsiz hale getirirken arama kurtarma çalışmalarını tamamen engelledi.

REKOR GİRİŞİMİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Bağış toplama hedefiyle devasa bir file içinde toplanan 1,5 milyon helyum balonu, binlerce kişinin katılımıyla gökyüzüne serbest bırakıldı. Planlanan senaryoya göre atmosferde yükselerek kademeli olarak dağılması gereken balonlar, bölgeye aniden yaklaşan soğuk hava dalgası ve fırtınayla karşılaştı. Yağışın etkisiyle ağırlaşan ve soğuyan balon kümesi, irtifa kaybederek doğrudan Cleveland kenti ve Erie Gölü'nün üzerine doğru alçaldı.

SAHİL GÜVENLİK KAYIP BALIKÇILARA NEDEN ULAŞAMADI?

Erie Gölü üzerine çöken devasa balon tabakası, aynı saatlerde tekneleri alabora olan iki balıkçı için başlatılan hayati operasyonu sekteye uğrattı. Arama kurtarma görevi icra eden Sahil Güvenlik helikopterleri, suyun yüzeyini tamamen örten milyonlarca renkli balon nedeniyle su yüzeyindeki insanları ayırt edemedi. Görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucunda yerleri tespit edilemeyen 2 balıkçı boğularak hayatını kaybetti.

ŞEHİR TRAFİĞİ VE HAVAALANI NASIL ETKİLENDİ?

Cadde, otoyol ve iniş pistlerine yığılan balonlar kentin altyapısını kilitledi. Otoyollarda sürücülerin önünü kapatan ve kontrol kaybına yol açan balon yığınları çok sayıda zincirleme trafik kazasına neden oldu. Cleveland Burke Lakefront Havalimanı, pistlerin tamamen balonlarla dolması sebebiyle uçuş trafiğini durdurarak iniş ve kalkışları iptal etti. Çevre felaketine dönüşen etkinlik, organizatör aleyhine açılan milyonlarca dolarlık tazminat davalarıyla kayıtlara geçti.