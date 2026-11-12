Adana’da inşaat mühendislerinin güvencesiz çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla düzenlediği basın açıklaması sırasında balon patlaması meydana geldi. Alev alan balonların arasında kalan 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesinde bulunan tarihi Taşköprü üzerinde yaşandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) üyeleri, "Talebimiz Ortak, Geleceğimiz Ortak" başlığıyla bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

İPİNİ ÇAKMAKLA KOPARMAK İSTERKEN PATLADI

Eylem sırasında mühendisler, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu ve helyum gazı dolu olduğu belirtilen balonları gökyüzüne bırakmak istedi. Bu esnada balonların bağlı olduğu ipleri koparmak isteyen bir kişinin çakmak çakmasıyla birlikte balonlar büyük bir gürültüyle alev alarak patladı.

Patlamanın şiddeti ve yükselen alevler nedeniyle eyleme katılan 4 kişi yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.