İnsanoğlunun enerji arayışında sınırlar tamamen ortadan kalkıyor. Fosil yakıtları ve karadaki dev maden ocaklarını tarihe karıştırmayı hedefleyen Çin, bilim kurgu filmlerini aratmayan devasa bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeryüzündeki hava muhalefeti ve gece-gündüz engelini aşmak isteyen Çinli bilim insanları, yörüngeye devasa güneş panelleri ve özel yansıtıcı aynalar yerleştirerek enerjiyi doğrudan uzaydan toplamayı planlıyor.

365 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ ENERJİ HASADI

Dünyadaki geleneksel güneş santralleri bulutlu havalardan ve gecelerden etkilenirken, uzaya kurulacak bu devasa istasyon Yeryüzü'nün gölgesinden etkilenmeden yılın 365 günü, 24 saat boyunca kesintisiz çalışacak. Yörüngedeki dev aynalar sayesinde güneş ışınları maksimum verimle toplanacak. Toplanan bu devasa enerji, kablolara ihtiyaç duyulmadan özel mikrodalga veya lazer ışınları vasıtasıyla yeryüzündeki alıcı istasyonlara "kablosuz" olarak aktarılacak.

DÜNYANIN ENERJİ HARİTASI SIFIRDAN ÇİZİLECEK

Uzay madenciliği kadar ses getiren bu mega proje, küresel enerji dengelerini ve jeopolitiği kökten değiştirecek güce sahip. Yeryüzündeki santral alanlarının yetersizliği ve doğaya verilen zararlar göz önüne alındığında, uzaydan Dünya'ya gönderilecek bu temiz ve sonsuz enerji akışı geleceğin en büyük devrimi olarak nitelendiriliyor. Projenin test aşamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından uzay istasyonunun kurulumuna hız verileceği bildirildi.