Araştırmacılar, 'deniz bulutu parlaklaştırma' olarak bilinen yöntemin, belirli bölgelerde sıcaklık artışını geçici olarak yavaşlatıp yavaşlatamayacağını inceliyor. Sistemin temelinde, deniz suyundan elde edilen çok küçük tuz parçacıklarının bulut oluşumunu etkileyerek bulutları daha parlak hale getirmesi fikri bulunuyor. Daha parlak bulutların ise güneş ışınlarının daha büyük bölümünü uzaya geri yansıtabileceği düşünülüyor.

BULUTLARI DEV AYNALARA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Bilim insanlarına göre rüzgarlar ve dalgalar zaten doğal olarak havaya tuz parçacıkları taşıyor. Yeni yaklaşım ise bu süreci kontrollü şekilde güçlendirmeyi amaçlıyor. Geliştirilen püskürtme sistemleriyle atmosfere bırakılacak tuz zerreciklerinin, bulutların daha fazla ve daha küçük damlacıklar içermesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Bu durumun bulutların yansıtıcılığını artırabileceği ifade ediliyor.

Birleşik Krallık'ta yürütülen REFLECT projesi kapsamında araştırmacılar, yöntemin güvenli olup olmadığını ve etkilerinin ölçülebilir düzeyde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırıyor. Çalışmalar kapsamında özel püskürtme sistemleri, laboratuvar deneyleri ve bilgisayar simülasyonları kullanılıyor.

HENÜZ DENEYSEL AŞAMADA

Uzmanlar, bu yöntemin iklim değişikliğinin temel nedeni olan sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmayacağını özellikle vurguluyor. Araştırmanın amacı, emisyon azaltım çalışmalarına alternatif üretmek değil; olası geçici soğutma yöntemlerinin işe yarayıp yaramayacağını anlamak. Bu nedenle proje henüz deneysel bir araştırma olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte bazı bilim insanları, atmosfer üzerinde yapılacak bu tür müdahalelerin yağış düzenleri ve bölgesel iklim üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle yöntemin geniş çapta uygulanabilmesi için yıllar sürecek ek araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.