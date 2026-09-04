Polonya, ülkenin doğu kesimindeki hava trafiğini 10 Eylül ile 9 Aralık tarihleri arasında kısıtlama kararı aldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçici düzenlemenin temel amacı, bölgedeki hava savunma sisteminin daha etkin ve hızlı şekilde çalışmasını sağlamak.

Bu kapsamda Polonya'nın doğusundaki belirli bir bölge, geçici olarak kısıtlı hava sahası (EP R134) ilan edilecek. Uygulamanın özellikle gece saatlerinde daha sıkı olması planlanırken, bazı uçuşlara tamamen yasak getirilecek.

Kısıtlama yaklaşık 3 kilometreye kadar uygulanacak

Yeni düzenleme, yer seviyesinden FL95 uçuş seviyesine, yani yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kadar olan hava sahasını kapsayacak.

Polonya ordusu, yolcu uçaklarının genellikle daha yüksek irtifalarda uçtuğuna dikkat çekerek, düzenlemenin yüksek irtifalarda seyreden yolcu uçaklarını kapsamadığını belirtti.

Yetkililere göre söz konusu uygulamayla birlikte doğudaki hava savunma unsurlarına daha geniş bir hareket alanı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada, düzenlemenin hava savunma sistemine;

Daha fazla hareket özgürlüğü,

Olası tehditlere daha hızlı ve etkili müdahale imkanı,

Sivil havacılık ve diğer hava sahası kullanıcıları üzerindeki etkinin mümkün olduğunca azaltılması

gibi avantajlar sağlayacağı belirtildi.

Gece saatlerinde uçuşlar tamamen yasaklanabilecek

Polonya ordusunun yayımladığı haritada, yeni kısıtlamanın uygulanacağı bölge de gösterildi.

Özellikle gece saatlerinde daha sıkı tedbirler uygulanacak. Bu saatlerde bölgedeki hava sahasının sınıflandırılmamış statüde olacağı ve uçuşlara tamamen yasak getirilebileceği bildirildi.

Ancak bazı uçuşlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Bunlar arasında askeri uçaklar ile Chełm bölgesindeki Depułtycze-Królewskie Havalimanı'ndan (EPCD) gerçekleştirilecek kalkış ve inişler bulunuyor.

Bununla birlikte söz konusu uçuşların önceden onaylanması şartı getirilecek.

Polonya'nın doğusunda güvenlik alarmı

Polonya'nın hava sahasında aldığı karar, son dönemde bölgede yaşanan diğer gelişmelerin ardından daha da dikkat çekici hale geldi.

Daha önce Polonya ve Ukrayna orduları için insansız hava araçları üreten WB Electronics savunma şirketinin tesisinde yangın çıkmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Polonya makamlarının üzerinde durduğu ihtimaller arasında kundaklama şüphesi de yer aldı.

Bunun yanı sıra Polonya savaş uçaklarının, ülkenin kuzeyinde Rusya'ya ait bir Il-20 keşif uçağını önlediği bildirilmişti.

Benzer bir gelişme de 15 Temmuz'da yaşandı. Polonya'nın hava savunma tatbikatı gerçekleştirdiği bölgeye yaklaşan iki Rus Su-30SM2 savaş uçağı, Polonya savaş uçakları tarafından önlendi.

Son gelişmeler, Polonya'nın özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde hava sahasının güvenliğine yönelik tedbirlerini artırdığını ortaya koyarken, yeni kısıtlamanın da bölgedeki hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik geçici bir önlem olduğu değerlendiriliyor.