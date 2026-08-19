Japonya'nın Kagoshima kentindeki Sakurajima Yanardağı'nda yılın 21. patlaması meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada oluşan duman bulutu kraterin yaklaşık 1300 metre üzerine kadar yükselirken, rüzgarın etkisiyle kül bulutu kent merkezlerinin bulunduğu kuzeybatı yönüne sürüklendi.

19 Ağustos Çarşamba günü saat 05.38'de gerçekleşen patlama, Sakurajima'nın Minamidake zirve kraterinde meydana geldi. Meteoroloji gözlemevinin yayımladığı volkanik gözlem raporuna göre, patlamanın ardından yükselen duman orta seviyede kaydedildi.

Kül bulutu Kagoshima'ya doğru ilerliyor

Bölgedeki en önemli risk ise patlamanın ardından oluşan külün hareket yönü oldu. Üst atmosferde güneydoğudan esen rüzgar, kül ve duman bulutunu kuzeybatıya doğru taşıyor.

Bu nedenle başta Kagoshima ve Satsumasendai olmak üzere yanardağın kuzeybatısında kalan bölgelerde kül yağışına karşı dikkatli olunması istendi.

Kagoshima'daki bazı kullanıcılar da kül yağışı ve kükürt kokusu yaşadıklarını bildirdi. Külün kentsel alanlara doğru ilerlemesi nedeniyle bölgedeki vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmesi öneriliyor.

Kül yağışı beklenen bölgelerde dikkat

Yetkililer, kül yağışı beklenen bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri almasını tavsiye ediyor. Özellikle açık havada bulunurken maske kullanılması, gözlerin ve solunum yollarının külden korunması önem taşıyor.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor ve bölgede zaman zaman patlamalar meydana geliyor. Son patlamayla birlikte yanardağın bu yıl kaydedilen patlama sayısı da 21'e ulaştı.