Ülkenin güneydoğusunda son haftalarda yoğunlaşan Bogong güvesi göçü, özellikle Sidney ve çevresinde etkili oldu. Gece saatlerinde toplu halde uçan milyonlarca güve, radar ekranlarında geniş yağmur bulutları gibi görünmeye başladı.

YAĞMUR YAĞMADIĞI HALDE RADARLARDA GÖRÜNDÜ

Avustralya Meteoroloji Bürosu, Yeni Güney Galler eyaletinde son bir aydır radar ekranlarında olağan dışı hareketlilik yaşandığını açıkladı. Gökyüzünün açık olduğu gecelerde bile geniş alanlarda hafif yağış varmış gibi görüntüler oluştu.

İncelemelerde, bu görüntülerin önemli bir bölümünün göç eden Bogong güvelerinden kaynaklandığı belirlendi. Radarların gönderdiği sinyaller, havadaki milyonlarca böceğe çarparak geri döndüğü için sistemler bunları yağış olarak algıladı.

Özellikle gün batımından sonra ortaya çıkan görüntüler, böceklerin gece uçuşuna başlamasıyla aynı saatlere denk geldi. Uzmanlar, bazı hava durumu uygulamalarının bu nedenle yanlış yağmur bildirimleri gönderebileceğini belirtti.

BİNLERCE KİLOMETRELİK GÖÇ BAŞLADI

Bogong güveleri, Avustralya'da her yıl ilkbahar aylarında daha serin bölgelere göç ediyor. Yaklaşık 1.000 kilometre yol kat edebilen böcekler, yaz aylarını geçirmek için Avustralya Alpleri'ndeki serin mağaralara yöneliyor.

Bu yıl göç eden güvelerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Sidney ve çevresindeki bazı evlerde, balkonlarda ve sokak lambalarının yakınında çok sayıda güve görüldü.

Uzmanlara göre yağışların artmasıyla oluşan elverişli beslenme koşulları, böceklerin yeniden çoğalmasına katkı sağlamış olabilir. Geçmiş yıllarda nüfusu ciddi biçimde azalan türün yeniden kalabalık sürüler halinde görülmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, böceklerin radar görüntülerini etkilese de uydu verileri ve yer ölçümlerinden yararlanan genel hava tahminlerinin normal şekilde sürdüğünü bildirdi.