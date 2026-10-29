Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yeni savaş uçaklarını duyurdu. Anlaşma yalnızca uçaklarla sınırlı kalmadı. Ülkenin hava savunmasını güçlendirmek için dört S-400 bataryasının da tedarik edileceği bildirildi.

İLK SAVAŞ UÇAKLARI TESLİM EDİLDİ

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında 12 adet Su-35 savaş uçağının tedarik edileceğini açıkladı. Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport ise ilk etapta iki uçağın Etiyopya Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiğini doğruladı.

Rusya tarafından geliştirilen Su-35, çift motorlu ve çok rollü bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Saatte yaklaşık 2 bin 400 kilometre hıza ulaşabilen uçak, 18 bin metre irtifada görev yapabiliyor.

Gelişmiş radar sistemleriyle donatılan Su-35, hava hedeflerini uzun mesafelerden tespit edebiliyor. Uçak ayrıca farklı tiplerde havadan havaya ve havadan yere mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DE ALINACAK

Etiyopya'nın Rusya ile yürüttüğü savunma iş birliği kapsamında dört S-400 hava savunma bataryası daha tedarik etmesi bekleniyor. Bu sistemler, savaş uçakları ve çeşitli hava tehditlerine karşı uzun menzilli koruma sağlamak üzere tasarlandı.

Başbakan Ahmed, teslimatların ülkenin savunma kapasitesini artıracağını belirtti. Ancak S-400 sistemlerinin ne zaman teslim edileceği ve anlaşmanın toplam maliyeti henüz açıklanmadı.

Yeni silah alımları, Etiyopya'nın kuzeyindeki güvenlik sorunlarının ve komşu Eritre ile yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.