Bazı şehirler vardır, içine girdiğinizde kendinizi bir rüyanın veya masalsı bir illüstrasyonun içinde hissedersiniz. Fas’ın Rif Dağları’nın eteklerine gizlenmiş olan Şafşavan (Chefchaouen), tam olarak böyle bir yer. Yerden göğe, kapıdan pencereye kadar her santimetrekaresi mavinin en huzurlu tonlarına boyanmış bu şehir, sosyal medyanın en çok konuşulan destinasyonlarından biri.

BU ŞEHİRDE HER ŞEYİN RENGİ AYNI

Fas'ın kuzeybatısında, daracık labirent sokakları ve büyüleyici mimarisiyle yükselen Şafşavan, görenleri kendine hayran bırakıyor. Şehre adım attığınız anda sizi karşılayan o derin mavi tonu, sadece bir boyadan ibaret değil; bir tarihin, bir inancın ve pratik bir zekanın sembolü.

GÖKYÜZÜNÜ YERE İNDİRDİLER

Şehrin neden mavi olduğuna dair en popüler ve duygusal hikaye 1930’lu yıllara dayanıyor. O dönemde bölgeye sığınan Yahudi mültecilerin, maviyi gökyüzü ve cennetin sembolü olarak gördükleri için evlerini bu renge boyadıkları söylenir. Bu gelenek zamanla tüm şehre yayılmış ve Şafşavan’ı bir "maneviyat merkezi" haline getirmiştir.

SİVRİSİNEKLERE DOĞAL KORUMA

Yerel halkın bir diğer ilginç iddiası ise tamamen pratik bir amaca hizmet ediyor. Mavinin, sivrisinekleri ve diğer haşereleri uzak tuttuğuna inanılıyor. Bilimsel olarak tartışılsa da, yüzyıllardır süregelen bu inanış sayesinde şehir hem temiz hem de huzurlu bir atmosfere sahip olmayı sürdürüyor.

YAZ SICAKLARINA KARŞI BUZ ETKİSİ

Fas’ın kavurucu sıcaklarını düşündüğümüzde, mavinin bir diğer avantajı da "serinlik hissi" vermesi. Mavi ve beyazın kombinasyonu, güneş ışınlarını yansıtarak dar sokakların çok daha serin kalmasına yardımcı oluyor. Şehir sakinleri, bu sayede en sıcak günlerde bile doğal bir klima konforunda yaşamaya devam ediyor.

MAVİ TUTKUSU SADECE RENKLERLE SINIRLI DEĞİL

Şafşavan’da kural çok net: Eğer bir şey boyanacaksa, o kesinlikle mavidir. Merdiven basamakları, saksılar, duvarlardaki süslemeler ve hatta yerdeki taşlar bile bu renk birliğine uyum sağlıyor. Bu durum şehri sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük "açık hava sanat galerisi" haline getiriyor.