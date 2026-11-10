Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde hayata geçirilen proje, bölgedeki nehirlerin ve limanların temizlenmesi için geliştirildi. Su yollarının dibinde yıllardır biriken ve zararlı maddeler içeren tortular, özel yöntemlerle çıkarılarak göl kıyısındaki depolama alanına taşınacak.

1,45 MİLYON METREKÜP ÇAMUR DEPOLANACAK

Michigan Gölü kıyısında oluşturulan dev havuz, yaklaşık 170 dönümlük bir alanı kaplıyor. Tesisin toplam depolama kapasitesi ise yaklaşık 1,45 milyon metreküp olarak açıklandı.

Havuza taşınacak çamurlar, Milwaukee çevresindeki nehirlerin ve liman bölgelerinin tabanından çıkarılacak. Bu tortuların bir kısmı, geçmişteki sanayi faaliyetleri nedeniyle çevreye zararlı kirleticiler içeriyor.

Depolama alanı, kirli malzemelerin çevredeki su kaynaklarına yeniden karışmasını önleyecek şekilde tasarlandı. Böylece nehir tabanlarının temizlenmesi sırasında çıkarılan tortuların kontrollü biçimde muhafaza edilmesi hedefleniyor.

100 YILLIK KİRLİLİĞİ TEMİZLEYECEKLER

Milwaukee'deki nehirlerde biriken kirliliğin geçmişi 100 yılı aşkın bir süreye dayanıyor. Sanayi faaliyetleri sonucunda su tabanında biriken tortular arasında ağır metaller, petrol kaynaklı bileşikler ve kanserojen özellik taşıyan bazı kimyasallar bulunuyor.

Yaklaşık 123 milyon dolara mal olan dev tesis, ekim ayında tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Yetkililer, havuzun tamamen dolmasının en az 30 yıl süreceğini, ardından çamurun çökmesi ve sıkışması için 10 yıl daha gerekebileceğini belirtiyor.

Proje sayesinde kirli tortuların nehirlerden uzaklaştırılması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve bölgedeki balıklarla diğer su canlılarının yaşam alanlarının korunması amaçlanıyor.