Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Menderes Mahallesi’ndeki Eğirdir Gölü Mezarlık Altı mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından göl kıyısından çıkarılan erkek cesedi üzerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

10 GÜNDÜR ARANAN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Emniyet güçlerinin yaptığı detaylı kimlik tespiti ve incelemelerin ardından, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 10 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Ramazan Çin olduğu saptandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çin’in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi (intörn doktor) olduğu öğrenildi. Uzun süredir suda kaldığı değerlendirilen genç tıp öğrencisinin cenazesinin tanınmayacak halde olduğu kaydedildi.

AİLEDE YÜREK YAKAN ÇİFTE ACI

Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise yürekleri dağladı. 24 yaşındaki Ramazan Çin’in annesinin de henüz çok kısa bir süre önce, 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göl kıyısında cansız bedeni bulunan genç doktor adayının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Emniyet ve savcılığın olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.