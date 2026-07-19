2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçı, tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. İngiltere ilk yarıyı Rice, Konsa ve Saka'nın (2) golleriyle 4-0 önde kapattı. İkinci yarı ise tamamen cümbüşe döndü... Fransa ikinci devrede Mbappe (2), Barcola ve Dembele'yle 4 gol bulurken İngilizler de Saka ve Bellingham'la cevap verdi, karşılaşma 6-4 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL KRALLIĞI EL DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Fransız süper yıldız Kylian Mbappe ise rekorları üst üste kırmaya devam etti. Bu turnuvadaki gol sayısını 10'a çıkaran Mbappe, 8 gollü kral Messi'yi geçti. 27 yaşındaki yıldız aynı zamanda toplamda 22 gole ulaşarak 21 gollü Messi'yi geçti, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanına erişti.

56 YILLIK REKORU YAKALADI

2026 Dünya Kupası'nda 10 gol ve 3 asiste ulaşan Mbappe, toplam 13 gollük skor katkısıyla Gerd Müller'in 1970 Dünya Kupası'nda ulaştığı 13 gol katkısı rekorunu da egale etti.

Ancak Mbappe'nin tüm bu bireysel başarısına rağmen Fransa'nın ancak 4. olabilmesi, başta 27'lik süper yıldız olmak üzere tüm takımda hayal kırıklığı yarattı. Turnuva öncesi ve grup aşamaları sonrası şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Fransa, 3.'lük maçında İngiltere'den 6 gol yiyerek ancak 4. olabildi...