7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Sano Ngoang Gölü'nde ortaya çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Endonezya'nın Batı Manggarai bölgesindeki gölün suyu önce yavaş yavaş kararmaya başladı, ardından kısa sürede tamamen siyaha döndü. Gölün çevresinde beliren koyu renkli madde ise olayın nedenini daha da merak edilir hale getirdi.

Depremin hemen ardından ortaya çıkan bu değişim, bölgedeki yerel halkın da dikkatini çekti. Gölün çevresinde görülen siyah maddeye yöre halkı "Tai Sano" adını verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, gölün renginin neden bir anda değiştiği araştırılmaya başlandı.

İlk değerlendirmelere göre depremin neden olduğu yer hareketleri, gölün altında veya çevresinde bulunan bazı maddelerin suya karışmasına yol açmış olabilir. Depremler sonrasında yeraltı sularının hareketinde değişiklikler yaşanması, tortuların yüzeye çıkması veya yeraltındaki maddelerin su kaynaklarına taşınması mümkün.

Ancak Sano Ngoang Gölü'ndeki siyah maddenin tam olarak ne olduğu henüz kesinleşmiş değil. Yapılan su analizleri ise gölde dikkat çeken başka sonuçlar ortaya koydu. Göl suyunda sülfat ve hidrojen sülfür tespit edilirken, ziyaretçiler çevrede kükürt benzeri yoğun bir koku fark etti.

Daha da dikkat çekici olan ise göl suyunun pH değerinin 3,17 olarak ölçülmesi. Bu değer, suyun oldukça asidik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla göldeki renk değişiminin yalnızca yüzeyde oluşan sıradan bir tortudan mı, yoksa yeraltındaki hareketlilikle bağlantılı kimyasal değişimlerden mi kaynaklandığı sorusu önem kazanıyor.

Yetkililer bölgede yaşanan olağan dışı değişimi takip ederken, siyah maddenin kaynağının kesin olarak belirlenmesi için bilimsel incelemelerin sonuçları bekleniyor. Şimdilik bilinen en çarpıcı detay ise 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gölün renginin değişmesi ve suda yüksek asiditeyle birlikte kükürt bileşenlerinin tespit edilmesi.