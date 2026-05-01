UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Crystal Palace, deplasmanda Shakhtar Donetsk’i 3-1 mağlup ederek final kapısını araladı. Maça damga vuran olay ise santra düdüğünden sadece 22 saniye sonra gelen gol oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde dev eşleşme, futbol tarihine geçecek bir başlangıca sahne oldu. İngiliz temsilcisi Crystal Palace, zorlu Ukrayna deplasmanında henüz taraftarlar koltuklarına yerleşemeden öne geçerek tüm planları altüst etti.

SANTRANIN ARDINDAN TOP AĞLARA GİTTİ

Maçın başlama düdüğüyle birlikte organize bir atak geliştiren Crystal Palace, rakip savunmayı hazırlıksız yakaladı. Henüz 22. saniyede ceza sahası içinde topla buluşan Ismaila Sarr, soğukkanlı bir vuruşla fileleri havalandırdı. Bu gol, Konferans Ligi tarihinin en erken gollerinden biri olarak kayıtlara geçerken, Shakhtar Donetsk cephesinde büyük bir şok etkisi yarattı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER



İlk yarısı İngiliz ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle geçilen mücadelenin ikinci yarısı hızlı başladı:

48. Dakika: Shakhtar Donetsk, ikinci yarının hemen başında Ocheretko ile beraberliği yakaladı ve umutlandı.

57. Dakika: Beraberlik golünden sonra baskısını artıran Crystal Palace, Japon yıldızı Daichi Kamada ile yeniden öne geçti. Kamada, bu golle bu sezonki ilk Konferans Ligi golüne imza attı.

84. Dakika: Maçın skorunu tayin eden isim ise Strand Larsen oldu. Larsen'in golüyle durumu 3-1’e getiren Palace, rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etti.