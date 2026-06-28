

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvaya ikinci maçın ardından veda eden Türkiye, bu galibiyetle 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesinde yeniden maç kazanma sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı gol sevinci paylaşımıyla dikkat çekti. Özdemir'in paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından fazla abartılı bulunurken, gönderinin altında çok sayıda yorum yapıldı.

Yorum yapan isimlerden biri de Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın oldu. Özdemir'in paylaşımına değerlendirmede bulunan Aydın, "Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro" ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR'DEN SERT TEPKİ

Nevzat Aydın'ın yorumuna yanıt veren Cüneyt Özdemir, sert ve küfürlü ifadeler kullandı. Özdemir paylaşımında, "Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!" diyerek şu sözlere yer verdi:

"Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle… (Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir.)"

AYDIN'DAN KARŞILIK GECİKMEDİ

Cüneyt Özdemir'in açıklamalarının ardından Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından yanıt verdi. Aydın, Özdemir'e yönelik paylaşımında, "Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün" ifadelerini kullanarak tartışmayı daha da büyüttü.

İki isim arasında yaşanan karşılıklı sert açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.