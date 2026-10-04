Toronto’da Ontario Gölü’nün derin ve soğuk sularından yararlanan sistem, şehir merkezindeki binaların soğutulmasına destek sağlıyor. Gölün derinliklerinden alınan suyun düşük sıcaklığından yararlanılarak özellikle yaz aylarında binaların soğutma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

GÖLÜN DERİNLERİNDEN SOĞUK SU ALIYORLAR

Ontario Gölü’nün derin kesimlerindeki su, yüzeye yakın bölgelere göre daha düşük sıcaklıkta kalıyor. Toronto’da kurulan sistem, bu doğal sıcaklık farkından yararlanarak gölün soğuk suyunu şehirdeki soğutma altyapısının bir parçası haline getiriyor.

BİNALARI SUYLA NASIL SERİNLETİYORLAR?

Gölün derinliklerinden alınan soğuk sudaki düşük sıcaklıktan yararlanılarak binaların soğutma sistemlerinde kullanılacak su soğutuluyor. Böylece şehir merkezindeki binaların serinletilmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin bir bölümü Ontario Gölü’nün doğal soğukluğundan sağlanıyor.

ŞEHRİN ALTINDAKİ SİSTEM BİNALARA ULAŞIYOR

Soğutma sistemi, şehir merkezindeki binalara ulaşan altyapıyla birlikte çalışıyor. Göl suyundan elde edilen soğutma etkisi, binaların iklimlendirme sistemlerine aktarılıyor ve özellikle sıcak dönemlerde kullanılıyor.

ELEKTRİK İHTİYACINI AZALTMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Sistemin temel amaçlarından biri, geleneksel klima ve soğutma sistemlerinin elektrik tüketimini azaltmak. Ontario Gölü’nün derinliklerinde doğal olarak bulunan soğuk sudan yararlanılması, soğutma için gereken elektrik ihtiyacının düşürülmesine yardımcı oluyor.

NEDEN ONTARIO GÖLÜ'NÜN DERİNLERİ KULLANILIYOR?

Gölün derin kesimlerindeki suyun yıl boyunca düşük sıcaklıklarda kalması, sistemin çalışmasını mümkün kılıyor. Toronto’da bu doğal kaynak, şehir merkezindeki binaların soğutulmasında kullanılabilecek bir enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor.