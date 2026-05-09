GÖLBAŞI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1041

DAVALILAR : 1-HANİFE DEMİR İncek Mah. Reyhan Cad., No:4/6Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

2- MUSTAFA ÇELİK İncek Mah., Reyhan Cad., No:3/2 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

3- SEYİT ALİ ÇELİK İncek Mah., Reyhan Cad., No:3/2 Gölbaşı / Ankara Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporunda özetle; taşınmazın ifrazının mümkün olmadığı ortaklığın ancak satış suretiyle giderilebileceği bildirilmiştir.

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ayrıca bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/06/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026

