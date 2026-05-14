GÖLBAŞI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/73

DAVALILAR : 1-HAMİT METİN YERSEL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Gerekçeli kararda; taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Mahkemenizce belirtilen adresinize gerekçeli karar davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanen tebligat karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2026

#ilangovtr Basın no ILN02467093