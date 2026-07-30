GÖLBAŞI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/9 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mah., 509 ada, 4 parsel sayılıtaşınmaz ile ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında davalı Levent Esatoğlu oğlu Abidin Nahit adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Davalı Levent Esatoğlu oğlu Abidin Nahit'in duruşmanın atılı bulunduğu 06/10/2026 günü saat 11:00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02520101