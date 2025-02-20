Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde, sahilin yaklaşık 70 metre boyunca çamur tabakalarıyla kaplandığı ve bu alanda şişe, kasa, lastik gibi çeşitli atıkların yüzeye çıktığı gözlemlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, poyraz nedeniyle deniz suyunun çekilmesiyle su yatağındaki kumların ortaya çıktığı, ters rüzgarın ise kıyıya atıkları taşıdığı belirtildi.
Yetkililer, hava şartlarının düzelmesiyle sahilin temizleneceğini açıkladı. Bu olay, çevre kirliliği ve deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturdu.