Olay, dün öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan M.S., serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan M.S. gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Gölde arama-kurtarma çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen M.S.'ye sağlık ekipleri ile dalgıç polisler müdahale ederek kalp masajı yaptı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun ağır belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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