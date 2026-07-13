Olay, Uzungöl çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede gezinti yapan Arap turistin çantası göle düştü. Çantasını almak için suya yönelen turist, dengesini kaybedip göle düştü.
EKİPLER KURTARDI
Durumu fark eden 2 arkadaşı, turisti kurtarmak için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, çevredekilerin yardımı ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı turistlerin tedavisi sürerken, suda kaybolan 1 kişinin bulunması için arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı.