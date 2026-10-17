Almanya'nın Königssee Gölü'nde gerçekleşen olayda, 16 yaşındaki bir genç yaklaşık iki metre derinlikteki berrak suyun altında metalik bir yansıma fark etti. Sudan çıkardığı nesnenin bir altın külçesi olduğunu anlayan genç, değerli buluntular mevzuatı gereği durumu derhal polise bildirdi ve külçeyi yetkililere teslim etti.

SERİ NUMARASI SAHİBİNİ BULMAYA YETMEDİ

Yapılan uzman incelemelerinde, 500 gram ağırlığındaki külçenin üzerinde "Degussa Fine Gold 999.9" ibaresi ve bir seri numarası bulunduğu tespit edildi. Keşfedildiği tarihteki piyasa değeri yaklaşık 18.500 dolar olarak hesaplanan külçeyle ilgili değerlendirmede bulunan Almanya Altın ve Gümüş Ayrıştırma İşletmesi Genel Müdürü Wolfgang Wrzesniok-Rossbach, ürünün 1990 ile 2005 yılları arasında dökülmüş olabileceğini belirtti.

Emniyet güçleri, seri numarasından yola çıkarak çalıntı eşya kayıtlarını inceledi ancak herhangi bir eşleşmeye ulaşamadı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması üzerine soruşturma dosyası kapatıldı.

YASAL SÜRE DOLDU, ALTIN GENCE VERİLDİ

Alman yasaları uyarınca, kayıp veya bulunmuş eşyaların gerçek sahibinin ortaya çıkması için tanınan altı aylık yasal başvuru süresi boyunca hiçbir hak talebinde bulunulmadı. Sürenin dolmasının ardından yetkililer, 500 gramlık altın külçesini resmi olarak bulan gence teslim etti. Altının gölün dibine nasıl ulaştığı ise belirsizliğini koruyor.

ARJANTİN’DE 20 METRELİK YENİ DİNOZOR TÜRÜ BULUNDU

Öte yandan, Arjantin'de bir çoban tarafından yürütülen saha gezisi sırasında daha önce tanımlanmamış bir dinozor türüne ait fosiller keşfedildi. Bilim insanlarının yürüttüğü kazı çalışmalarında 30'dan fazla omur kemiği, kaburgalar ve pelvis parçaları çıkarıldı. İncelemeler, fosillerin yaklaşık 20 metre uzunluğunda yetişkin bir dinozora ait olduğunu ortaya koydu.