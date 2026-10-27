İngiltere'nin East Sussex bölgesindeki Furnace Brook gölünde Haziran 2024'te yaşanan toplu balık ölümleri, Eylül 2026'da yayımlanan incelemeyle yeniden gündeme geldi. Göl sahiplerinin yaptırdığı bağımsız su analizleri, sudaki ciddi kirliliği ortaya koyarken felaketin kaynağına ilişkin soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

15 RÖMORK DOLUSU ÖLÜ BALIK TOPLANMIŞTI

Furnace Brook gölünde 20 Haziran 2024 sabahı ortaya çıkan manzarada binlerce balığın öldüğü belirlendi. Sazan, alabalık ve yılan balığı gibi en az 15 farklı türün yaşadığı gölde, neredeyse bütün balık popülasyonu yok oldu.

Felaket sırasında bazı yılan balıklarının sudan çıkarak kıyıya ulaşmaya çalışması dikkat çekti. Göl sahipleri ve çalışanları, ölen balıkları temizlemek için günlerce çalıştı. Toplanan balıklar yaklaşık 15 römorku doldurdu.

Olayın ardından inceleme başlatan İngiltere Çevre Ajansı, yaşananları en ağır çevresel olay kategorisi olan birinci seviye kapsamında değerlendirdi.

Gölün sahipleri, balıkçılık faaliyetlerinin durması nedeniyle yaklaşık 500 bin sterlin gelir kaybına uğradıklarını belirtti. Bir biyoloğun değerlendirmesine göre gölün eski ekolojik durumuna kavuşması 10 ila 15 yıl sürebilir.

SUDA TEHLİKELİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

Göl sahiplerinin Temmuz 2025'te bağımsız bir laboratuvara gönderdiği su örneklerinde olağan dışı seviyelerde ağır metal bulundu. Amonyak miktarının tatlı su canlıları için kabul edilebilir sınırların çok üzerinde, azot seviyesinin ise sucul yaşam açısından zehirli düzeyde olduğu belirlendi.

Araştırmada, gölü besleyen Clippenham Deresi'nin yakınındaki Morgans Farm adlı çiftlik de mercek altına alındı. Bölge sakinleri, çiftlik arazisine çok sayıda kamyonla çeşitli atıkların taşındığını ve bazı malzemelerin toprağa gömüldüğünü öne sürdü.

Ancak İngiltere Çevre Ajansı, çiftliğe yasa dışı atık getirildiğine ilişkin kanıt bulamadığını açıkladı. Balık ölümlerinin kesin sorumlusu henüz belirlenmedi.

Felaketin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen göldeki ekosistemin toparlanma süreci devam ediyor. Göl sahipleri, kirleticileri azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek amacıyla bitkiler, mantarlar ve biyokömür gibi doğal yöntemlerden yararlanmayı planlıyor.