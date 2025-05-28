2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın kazandığı ödülün yeni sahibinin kim olacağı merak konusu oldu.

İKİ BARCELONALI ZİRVEDE

Lamine Yamal, reytinglere göre listenin en üst sırasında yer alsa da ödülü daha önce kazandığı için listeye sembolik olarak dahil edildi.

Listenin 2. sırasında yine bir Barcelonalı yer alıyor. Reytinglere göre Pau Cubarsi ödülün en büyük favorisi olarak ön plana çıktı.

İLK 10'DA TEK TÜRK VAR

Yayınlanan listenin ilk 10 sırasında bir Türk oyuncu yer aldı. Sırasıyla Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Warren Zaire-Emery, Dean Huijsen, Kenan Yıldız, Erhan Nwaneri, Geovany Quenda, Jorrel Hato'nun oluşturduğu ilk 10'da Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, 7. sırada yer aldı.

Kenan Yıldız'ın dışında 3 Türk futbolcu daha ilk 100'de kendine yer buldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler 13. sırada yer alırken Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan 79. sıradan, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ise 91. sıradan listeye dahil oldu.