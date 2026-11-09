2026 Golden Boy ödülünü Barcelona'nın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi kazandı. İspanyol stoper, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen ödülün sahibi oldu.
Barcelona altyapısında futbol eğitimi alan Cubarsi'nin piyasa değeri 100 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcu, kariyerine şimdiden bir Dünya Kupası ve iki La Liga şampiyonluğu ekledi.
ÖNCEKİ KAZANANLAR
Golden Boy ödülünü 2025'te Desire Doue, 2024'te Lamine Yamal kazanmıştı. Ödülün 2015'ten bu yana sahipleri şöyle:
2015: Anthony Martial
2016: Renato Sanches
2017: Kylian Mbappe
2018: Matthijs de Ligt
2019: Joao Felix
2020: Erling Haaland
2021: Pedri
2022: Gavi
2023: Jude Bellingham
2024: Lamine Yamal
2025: Desire Doue