2026 Golden Boy ödülünü Barcelona'nın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi kazandı. İspanyol stoper, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen ödülün sahibi oldu.

Barcelona altyapısında futbol eğitimi alan Cubarsi'nin piyasa değeri 100 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcu, kariyerine şimdiden bir Dünya Kupası ve iki La Liga şampiyonluğu ekledi.

ÖNCEKİ KAZANANLAR

Golden Boy ödülünü 2025'te Desire Doue, 2024'te Lamine Yamal kazanmıştı. Ödülün 2015'ten bu yana sahipleri şöyle:

2015: Anthony Martial

2016: Renato Sanches

2017: Kylian Mbappe

2018: Matthijs de Ligt

2019: Joao Felix

2020: Erling Haaland

2021: Pedri

2022: Gavi

2023: Jude Bellingham

2024: Lamine Yamal

2025: Desire Doue