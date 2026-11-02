Neredeyse 3 metre uzunluğundaki balığın ölçülmesinin ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise olayı daha da ilginç hale getirdi. Geçen yıl aynı gölde yakalanan başka bir dev balıkla dikkat çekici bir benzerlik tespit edildi.

DEV BALIĞI ÇIKARMAK 30 DAKİKADAN FAZLA SÜRDÜ

10-11 Ekim tarihlerinde Rybnik kentindeki baraj gölünde düzenlenen turnuvaya Avrupa'nın farklı ülkelerinden yaklaşık 150 balıkçı katıldı. Alman balıkçı Oliver Schäfer ve Hollandalı takım arkadaşı Kevin Cremers, yarışma sırasında oltalarına takılan balığı çıkarmak için zorlu bir mücadele verdi.

Balığın ilk kez su yüzeyine çıkmasıyla büyüklüğü anlaşıldı. Yarım saatten uzun süren mücadelenin ardından kıyıya getirilen yayın balığının uzunluğu, hakemler tarafından 292 santimetre olarak ölçüldü.

AYNI DEV BALIK GEÇEN YIL DA YAKALANMIŞ OLABİLİR

Olayın en şaşırtıcı ayrıntısı ise balığın daha önce de yakalanmış olma ihtimaliydi. Ekim 2025'te aynı gölde yakalanan başka bir yayın balığı da tam 292 santimetre uzunluğundaydı.

Turnuva organizatörleri, bu yıl yakalanan balığın geçen yılki dev örnekle aynı olabileceğini belirtti. Balık, ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarışma kuralları gereği yeniden göle bırakıldı.

Avrupa'nın en büyük tatlı su balıklarından biri olan yayın balıkları, uygun koşullarda 3 metre uzunluğa ulaşabiliyor. Rybnik'teki gölün bir elektrik santralinden gelen ılık sularla beslenmesi de balıkların büyümesini destekleyen etkenler arasında gösteriliyor.