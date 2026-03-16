NBA ekiplerinden Golden State Warriors, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı. Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı." denildi. Ömer Faruk Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti. Golden State Warriors deplasmanda karşılaştığı New York Knicks'e 110-107 mağlup olurken Ömer Faruk Yurtseven iki yılın ardından NBA'de parkeye çıktı. Maçta 12 dakika 33 saniye süre alan milli basketbolcu 3'te 0 iki sayı ve 1'de 0 3 sayı isabetiyle skor üretemezken 4 ribaund aldı ve 2 blok yaptı.

