Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD ekonomisinin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Solomon, mevcut ekonomik görünümün son derece hassas olduğunu ve piyasaların adeta sosyal medya paylaşımlarının esiri haline geldiğini ifade etti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların piyasa hareketleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Solomon, bankanın bu yıl için ABD resesyon olasılığı tahminini yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA VE 'TWEET RİSKİ' PİYASALARI GERİYOR

Solomon, ekonomik tahmin modellerinin şu an için resesyon riskini nispeten düşük gösterse de bu istikrarın dış şoklara karşı savunmasız olduğunu belirtti. Solomon, mevcut durumu "sosyal medya üzerinden yönetim" fenomeni olarak nitelendirerek piyasaların Donald Trump’ın Truth Social'daki paylaşımlarıyla yön bulduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı asla kapatmayacağına dair -resmi makamlarca doğrulanmayan- bir paylaşımı üzerine ABD borsalarının yükselmesi ve petrol fiyatlarının düşmesi, Solomon tarafından "piyasayı oynatan tweet" vakasına klasik bir örnek olarak gösterildi.

RESESYON OLASILIĞI YÜKSELDİ

Goldman Sachs ekonomistleri, yaşanan son gelişmelerin ardından ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girme ihtimalini yüzde 20'ye yükseltti. Normal şartlar altında yüzde 15 olan bu baz oranın yukarı yönlü revize edilmesi, ekonomik daralma risklerinin ciddiyet kazandığını ortaya koyuyor.

PETROL İÇİN 'EKSTREM SENARYO': 170 DOLAR

Enerji fiyatlarındaki belirsizlik Solomon’un odaklandığı bir diğer kritik nokta oldu. Önümüzdeki 3 ila 6 aylık süreçte petrolün 80 - 100 dolar bandında seyretmesini makul karşılayan CEO, Orta Doğu’daki çatışmaların şiddetlenmesi durumunda fiyatların 170 dolar seviyesine fırlayabileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Çatışmaların başlangıcından bu yana ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazandı. Mart ayında 120 dolara yaklaşan, ardından diplomasi sinyalleriyle 95 dolara gerileyen fiyatların, yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda enflasyon ve tüketici harcamaları üzerinde yıkıcı bir etki yaratması bekleniyor.

TRUMP'IN PİYASA BEKLENTİLERİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan, Trump da verdiği bir mülakatta piyasa öngörülerini paylaştı. Trump, başlangıçta Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde %20’lik bir çöküş, petrol fiyatlarında ise 200 dolarlık bir rekor beklediğini itiraf ederek şunları söyledi:

"Eğer bana petrolün 200 dolar değil de 90 dolar olacağını söyleseydiniz, buna kesinlikle şaşırırdım. Enerji tedarik zincirinin Texas, Louisiana ve Alaska gibi yerli kaynaklara yönelmesi inanılmaz bir olay."

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ NORMAL: BELİRSİZLİK

Solomon’un açıklamaları, yapay zeka yatırımları ve güçlü istihdam verilerine rağmen Wall Street'in jeopolitik ve siyasi söylemlerden ne denli endişe duyduğunu kanıtlıyor. Analistler, bu "tweet riski"nin şirketlerin uzun vadeli planlamalarını zorlaştırdığını ve Fed’in para politikası kararlarını daha karmaşık hale getirdiğini belirtiyor. Yatırımcılar için artık sadece ekonomik veriler değil, siyasi figürlerin sosyal medya hesapları da en kritik takip kalemlerinden biri haline gelmiş durumda.