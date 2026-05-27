ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, şirket kârlarındaki artışın piyasalara olan olumlu etkisine dikkat çekerek S&P 500 endeksi için yıl sonu beklentisini yukarı yönlü revize etti. Kurum tarafından salı günü yayımlanan bilgi notunda, söz konusu büyüme ivmesinin önümüzdeki aylarda da süreceği vurgulandı.

Kurumun yayımladığı raporda, "Kâr büyümesi, bu yıl şu ana kadar tüm S&P 500 getirisinin temel itici gücü oldu ve bu dinamiğin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aracı kurum ayrıca S&P 500 hisse başına kâr tahminlerini de güncelledi. Kurum, 2026 yılı için tahminini yıllık bazda %24'lük bir büyümeye işaret edecek şekilde 340 dolara çıkarırken, 2027 yılı için ise %13'lük ek bir artış öngörerek beklentisini 385 dolara yükseltti.

İYİMSER BEKLENTİLER DALGASI BÜYÜYOR

Goldman'ın bu hamlesi, aracı kurumlardan gelen yükseliş yönlü beklentiler dalgasına son eklenen halka oldu. Son olarak geçtiğimiz hafta UBS GWM, yapay zeka destekli güçlü kazançların enflasyonist baskıları ve İran çatışmasından kaynaklanan arz risklerini dengelemeye yardımcı olabileceğini belirterek piyasa görünümünü yukarı yönlü revize etmişti.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI RİSKLERİ DENGELİYOR

Aracı kurum, yapay zeka altyapısından fayda sağlayan şirketlerin bu yıl endeksin kâr büyümesinin yaklaşık yarısını yönlendirmesinin beklendiğini belirtti. Zayıf tüketici harcamaları ve yüksek maliyetlerin piyasalar için risk oluşturduğu, ancak güçlü yapay zeka yatırımlarının bu baskıları bertaraf edeceği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Goldman Sachs analistleri şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, S&P 500 kâr tahminleri endeksteki fiyat artışından daha hızlı yükselmiş olsa da, yapay zeka altyapı kompleksinin kalbinde yer alan yarı iletken hisseleri son zamanlarda ileriye dönük kâr beklentilerini geride bırakmış durumdadır."