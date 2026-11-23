Küresel finans kuruluşu Goldman Sachs, değerli metaller piyasasına yönelik hazırladığı son değerlendirme raporunda altın ve gümüş arasındaki getiri rekabetini ele aldı.

Banka, 2027 ve 2028 yıllarını kapsayan projeksiyonunda altının ons fiyatı için yukarı yönlü beklentilerini korurken, gümüşün aynı ivmeyi yakalamakta zorlanabileceğine işaret etti.

2027 VE 2028 İÇİN ONS ALTIN BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs analizine göre, altının ons fiyatının 2027 yılı sonunda 4 bin 650 dolara çıkması bekleniyor. Bu seviye, ekim ayında 4 bin 100 dolar olarak kaydedilen ortalama ons fiyatının yaklaşık yüzde 13 üzerinde yer alıyor.

Banka, Fed'in Kasım 2027 ile Eylül 2028 arasında 25'er baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor. Faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte Batı piyasalarındaki borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen altın talebinin güçleneceği ve ons altının 2028 yılı sonunda 5 bin 600 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

FED POLİTİKALARI VE MERKEZ BANKALARININ ALIM GÜCÜ

Ekonomistler, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık ikinci, Mart 2027'de ise üçüncü faiz artırımını yapmasını bekliyor. Yüksek faiz ortamının yatırım fonlarının değerli metallere olan talebini baskılayabileceğini belirten Goldman Sachs, altının merkez bankaları tarafından düzenli olarak satın alınması nedeniyle bu süreçten daha az etkileneceğini vurguluyor.

Raporda, 2026-2028 döneminde merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı gerçekleştireceği öngörülüyor.

2022 öncesinde aylık 17 ton seviyesinde olan bu alım hızı, Rusya'nın rezervlerinin dondurulmasının ardından gelişmekte olan ülkelerin talebiyle yaklaşık beş kat artış gösterdi.

Ağustosta mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle 85 ton olan merkez bankası alımları eylülde 51 tona gerilese de fiyatların dengelenmesiyle alımların yeniden hızlandığı ifade ediliyor. En büyük alıcı konumundaki Çin'in rezervlerinde yüzde 11,8 olan altın payının ise yüzde 20 seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞTE 120 DOLARLIK ZİRVE VE MAKAS ARALIĞI

Gümüşün ons fiyatı, ABD'nin gümrük tarifesi uygulayacağı beklentisiyle 2025 yılında Londra piyasasındaki stokların azalması ve likidite sıkışıklığı yaşanması sonucu bu yılın başlarında 120 doların üzerine çıkmıştı.

Goldman Sachs hesaplamalarına göre, normal piyasa koşullarında haftalık bin tonluk net gümüş talebi fiyatları yüzde 2 artırırken, stok sıkışıklığı döneminde bu etki yüzde 7'ye kadar ulaştı.

Merkez bankası alım desteğinden yoksun olan gümüşte, Fed'in faiz artırımlarının fon talebini daraltacağı gerekçesiyle 120 dolarlık zirvenin tekrarlanması beklenmiyor.

Bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteren altın/gümüş rasyosunun 2022 öncesi 45-80 bandından uzaklaşarak tarihsel üst sınıra yaklaştığına dikkat çekilen raporda, mevcut verilerin gümüşün altından daha iyi performans göstereceğine dair bir işaret sunmadığı belirtiliyor.

Ancak 2028'de beklenen faiz indirimlerinin fon talebini canlandırarak gümüş fiyatlarını yeniden destekleyebileceği öngörülüyor.

ALTIN FİYATLARINDA ALTERNATİF SENARYOLAR

Goldman Sachs, makroekonomik koşullardaki olası değişimlere göre altın için farklı fiyat senaryolarını da paylaştı:

Sıkı para politikası senaryosu: Fed'in dört faiz artırımına gitmesi ve politika faizinin beklentilerin üzerine çıkması durumunda, 2027 sonu ons altın tahmini 4 bin 585 dolar olarak hesaplanıyor.

Fon çıkışı senaryosu: Altın yatırım fonlarının portföylerindeki miktarın 300 ton azalması halinde ons fiyatının 4 bin 265 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Ayrıca petrol fiyatlarındaki olası yükselişlerin, algoritmik işlem stratejileri izleyen CTA fonlarında satış baskısı yaratabileceği ifade ediliyor.