ABD ve Avrupa’da faiz indirimleri yolda mı? Goldman Sachs ekonomistleri, Fed ve ECB’nin yıl içinde üçer kez faiz oranlarını düşüreceğini öngördü. Küresel ekonomide belirsizlik sürerken, piyasalarda faiz beklentileri yeniden şekilleniyor.

Goldman Sachs’ın kıdemli ekonomistleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifelerinin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikalarında gevşemeye gideceğini öngördü.

Jan Hatzius liderliğindeki ekip, Fed’in Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında üç kez faiz indirimi yapmasını bekliyor. Daha önce 2026 yılı için bir indirim öngören ekonomistler, son gelişmeler ışığında tahminlerini revize etti.

ECB cephesinde ise, Sven Jari Stehn liderliğindeki ekonomistler, Avrupa ekonomisindeki zayıf büyüme beklentilerinin faiz indirim sürecini hızlandıracağını belirtti. ECB’nin Nisan ve Haziran aylarında faizleri düşüreceği, Temmuz ayında ise çeyrek puanlık bir indirimin daha gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda faiz indirimi beklentileri güçlenirken, yatırımcılar merkez bankalarının hamlelerini yakından takip ediyor. Fed ve ECB’nin kararları, küresel piyasalar ve dolar ile euro üzerindeki etkileri açısından kritik önem taşıyor.