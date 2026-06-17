ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yılın başından bu yana duyurulan birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinde 1 trilyon dolarlık hacmi geride bıraktı. Dealogic verilerine dayandırılan açıklamaya göre banka, bu performansla yatırım bankacılığı tarihinde altı aylık dönemde ulaşılan en yüksek işlem hacmine imza attı.

SPACEX HALKA ARZI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Goldman Sachs'ın rekor işlem hacmine ulaşmasında, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in geçtiğimiz hafta New York'ta gerçekleştirilen halka arzında lider aracı kurum olarak görev alması önemli rol oynadı.

YAPAY ZEKA VE ŞİRKET SATIN ALMALARI HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon, yapay zeka yatırımları ve şirket birleşmelerinin birçok sektörde dönüşümü hızlandırdığını belirtti.

Solomon, küresel birleşme ve satın alma hacminin 2026 yılında 2,6 trilyon doların üzerine çıktığını ifade ederek, piyasalardaki risklere rağmen şirketlerin işlem yapma isteğinin güçlü kaldığını söyledi.

ŞİRKETLER UZUN VADELİ PLANLARA ODAKLANIYOR

Goldman Sachs Küresel Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Matt McClure da şirket yöneticilerinin kısa vadeli belirsizliklerden çok uzun vadeli büyüme hedeflerine odaklandığını belirtti.

McClure, ölçek büyütme ve rekabet gücünü artırma hedefiyle birçok sektörde birleşme ve satın alma görüşmelerinin sürdüğünü, küresel ölçekte işlem trafiğinin canlılığını koruduğunu kaydetti.

GELİRLER VE HİSSELER YÜKSELDİ

Yoğun işlem hacmi, Goldman Sachs'ın finansal sonuçlarına da yansıdı. Bankanın yatırım bankacılığı danışmanlık gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 2,84 milyar dolara ulaştı.

Şirket hisseleri ise 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 24 değer kazandı.

Dealogic verilerine göre Goldman Sachs, geçen yıl elde ettiği küresel birleşme ve satın alma danışmanlığı liderliğini bu yılın ilk yarısında da sürdürdü. Sektörde ikinci sırada ise JPMorgan Chase yer aldı.