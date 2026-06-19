Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyon dinamiklerini yeniden analiz ederek 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5’ten yüzde 29’a yükseltti. Raporda büyüme, kur ve beklentiler arasındaki ilişkinin enflasyon üzerinde daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

Banka, Türkiye’de enflasyonun yalnızca kur geçişkenliğiyle değil, büyüme temposu ve enflasyon beklentileri üzerinden daha belirgin şekilde şekillendiğini, mevcut dezenflasyon sürecinde talep yavaşlamasının kritik rol oynadığını belirtti.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun büyüme, enerji fiyatları, ücretler ve kur şoklarına verdiği tepkiyi yeniden değerlendiren kapsamlı bir analiz yayımladı.

Banka, bu kapsamda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 seviyesinden yüzde 29’a yükseltti.

Türkiye’nin makroekonomik yapısına daha uygun olduğu belirtilen ve zaman içinde değişen ilişkileri modelleyen Random Forest (MRF) yaklaşımı kullanıldığı bildirilen analizde önceki literatürde büyümenin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı, kur geçişkenliğinin ise belirleyici olduğu yönündeki görüşlerin aksine, büyüme ile enflasyon arasında daha güçlü bir bağ bulunduğu ifade edildi.

Goldman Sachs, mevcut dezenflasyon sürecinde çekirdek enflasyonun ekonomik aktivitenin zayıfladığı dönemlerde gerilemeye başladığını ve talep ile enflasyonun birlikte yavaşladığı bir döngünün gözlendiğini aktardı.

PETROLÜN ENFLASYONA ETKİSİ

Enerji fiyatlarına ilişkin bölümde, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin zaman içinde azaldığı, ancak beklentiler kanalı üzerinden dolaylı etkinin güçlü şekilde devam ettiği belirtildi. Enflasyon beklentilerinin çekirdek enflasyon üzerinde belirleyici bir unsur olduğu vurgulandı.

Kur kanalına ilişkin değerlendirmede, 2021-2023 döneminde kur geçişkenliğinin yaklaşık yüzde 60 seviyesine kadar yükseldiği, sonrasında gerilese de mevcut seviyenin ortodoks politika dönemine kıyasla yüksek kaldığı ifade edildi.

Raporda, Türk lirasındaki değer kaybı eğiliminin sürdüğü, buna karşın dolarizasyona yönelimin sınırlı kaldığı değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), finansal istikrar ve dolarizasyon riskleri nedeniyle daha hızlı kur ayarlamasına izin verirken sıkı para politikası duruşunu koruyacağı öngörüldü.

Faizde değişiklik beklenmiyor

Banka, politika faizinde yılın geri kalanında değişiklik beklemediğini, fonlamanın ise gecelik borç verme penceresi üzerinden sürdürülmesinin beklendiğini bildirdi.

Goldman Sachs ayrıca, ödemeler dengesi görünümündeki bozulmanın merkez bankasını talep tarafını daha güçlü şekilde yavaşlatmaya zorlayabileceğini ifade etti.