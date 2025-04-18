ABD'li banka TCMB'nin dünkü faiz artışı kararının ardından yeniden faiz indirimlerini başlayacağını söyleyerek faiz indirimleri için tarih verdi. Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizleri 350 baz puan artışla yüzde 46 seviyesine çıkardı. Gecelik borç verme faizi de 300 baz puan artışla yüzde 49'a yükseltildi. Gecelik borçlanma faizi de yüzde 41'den yüzde 44,5 seviyesine çıktı.
FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ
ABD'li banka, Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından değerlendirmelerde bulundu. Goldman Sachs, TCMB'nin faiz indirimine gideceğine ilişkin tarih verdi.
Banka tarafından yayımlanan raporda, "Yeni şoklar yaşanmadığı sürece, yıllık enflasyonun düşük 30'lu seviyelere düşeceğini öngördüğümüz Temmuz ayında TCMB'nin indirim döngüsünü yeniden başlatacağını düşünüyoruz" ifadelere yer verildi.
Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına atıfta bulunularak "Repo faiz oranının yıl sonuna kadar 19 Mart'tan önce açıkladığımı yüzde 28.50 değil, yüzde 33'e gerileyeceğini düşünüyoruz" denildi.
BANKA FAİZ ARTIRIMINI DA BİLMİŞTİ
Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin 17 Nisan’daki toplantısında ya da daha öncesinde politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artırmasını beklediğini söylemişti. Bankanın tahmini TCMB'nin dün aldığı karara paralel gerçekleşti.