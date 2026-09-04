Kanada’nın Ontario bölgesinde bulunan 223 numaralı göl, asit yağmurlarının ekosistemler üzerindeki uzun vadeli tahribatını inceleyen çığır açıcı bir bilimsel deneye ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’ne (IISD) bağlı Deneysel Göl Alanı bünyesindeki araştırmacılar, asit yağmurunun etkilerini simüle etmek amacıyla 17 yıl boyunca her hafta göle kasıtlı olarak sülfürik asit ekledi. Bu süreçte gölün pH değeri kademeli olarak 6,8'den 5,2'ye kadar düşürüldü.

BALIK TÜRLERİ YOK OLDU

Yapılan incelemelerde, suyun asitlenmesiyle birlikte tatlı su ekosistemindeki besin zincirinin ağır darbe aldığı görüldü. Birçok omurgasız türün ve balığın yok olduğu ortamda, bazı balık türlerinde ciddi fiziksel bozulmalar ve üreme oranlarında keskin düşüşler kaydedildi.

Süreçten en çok etkilenen canlılardan büyükbaş sazan popülasyonu neredeyse tamamen tükenirken, besin kaynakları daralan göl alabalıklarının büyüme hızları yavaşladı.

GÖL ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNMEDİ

Deneyin tamamlanmasının ardından asit enjeksiyonu durduruldu ve zamanla göl suyunun kimyasal yapısı deney öncesindeki doğal seviyelerine geri döndü. Ancak su kalitesindeki bu düzelmeye rağmen canlı ekosistemi eski haline kavuşamadı.

Göl alabalığı popülasyonunun deney öncesine kıyasla yarı yarıya azalmış durumda kalması, çevresel koşullar düzeltilse bile biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesinin çok daha uzun ve zorlu bir süreç olduğunu ortaya koydu.