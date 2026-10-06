Flathead Gölü’ne bırakılan Mysis karideslerinin balıklar için yeni bir besin kaynağı oluşturması amaçlandı. Karideslerin göle yerleşmesinin ardından ortaya çıkan değişim ise beklenenden farklı oldu. Besin zincirindeki değişiklikler bazı yerli balık popülasyonlarının azalmasına katkıda bulundu.

BALIKLARA YEM OLSUN DİYE GÖLE BIRAKTILAR

Mysis karidesleri, balıkların yararlanabileceği besin miktarını artırmak amacıyla göl sistemine dahil edildi. Plan, karideslerin balıklara doğrudan besin sağlaması ve böylece balık popülasyonlarının desteklenmesi üzerine kuruldu.

PLAN NEDEN BEKLENDİĞİ GİBİ İŞLEMEDİ?

Karidesler, hedeflenen balıklarla aynı bölgelerde kalmak yerine gölün farklı derinliklerinde yaşamaya başladı. Bu durum, karideslerin beklenen şekilde doğrudan bir besin kaynağına dönüşmesini engelledi.

GÖLDEKİ BESİN AĞI DEĞİŞTİ

Mysis karideslerinin yayılması yalnızca yeni bir türün göle eklenmesiyle sınırlı kalmadı. Karidesler göldeki mevcut besin kaynaklarını kullanmaya başlayınca besin ağındaki dengeler de değişti.

YERLİ BALIK POPÜLASYONLARI ETKİLENDİ

Besin ağında meydana gelen değişiklikler bazı yerli balık türleri üzerinde baskı oluşturdu. Başlangıçta balıkların çoğalmasına yardımcı olması beklenen karideslerin göle yerleşmesi, bazı yerli balık popülasyonlarının çöküşüne katkıda bulunan etkenlerden biri oldu.

KARİDESLER NASIL TERSİNE BİR ETKİ OLUŞTURDU?

Karideslerin farklı derinliklerde yaşaması ve göldeki besin kaynaklarını kullanması, başlangıçta planlanan balık-karides ilişkisini değiştirdi. Böylece balıkların besin miktarını artırmak amacıyla yapılan uygulama, zaman içerisinde Flathead Gölü’nün besin ağını değiştiren bir gelişmeye dönüştü.